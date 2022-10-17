Oy kullanma hakkına sahip 182 üyeden, 162'sinin oy kullandığı seçimlerde Eyyüp Ergan'ın listesi 87 oy alırken, Sebahattin Arslantürk ise 74 oyda kaldı. 1 oy ise geçersiz sayıldı. TTB Meclisi seçim kurulu kararı ile listelerin kesinleşmesinden sonra toplanarak kendi aralarından meclis başkanı, 2 meclis başkan yardımcısı ve yönetim kurulu başkanı ile 4 yönetim kurulu üyesini seçecekler. - TRABZON

Kaynak: İHA

Trabzon, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Son Dakika | Trabzon Ticaret Borsası'nda seçimleri Eyyüp Ergan'ın listesi kazandı - Son Dakika

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