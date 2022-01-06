Son dakika... "Türk yatırımcılar, finans oyunu platformlarıyla küresel lige hazırlanıyor"

Küresel piyasalarda işlem gören dev teknoloji şirketleri, 2021 yatı-rımlarına damga vurdu. Türk yatırımcılar da finans oyunu platformlarında edindikleri tecrübeyle küresel piyasalarda tüm finansal güçleriyle yatırım yapma fırsatı buldu. Dünya devi teknoloji şirketlerinin yüzde 70'i bulan değer artışları, Türk yatırımcıları küresel yatırım ligine taşıdı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Spot 212 CEO'su Mehmet Kavi, "Pandeminin etkisiyle dünya devi teknoloji şirketlerinde yüzde 70'e uzanan değer artışları, yatırımcıları cezbediyor. Yatırımcılar finansal oyun plat-formlarında finansal okuryazarlığa terfi ederek küresel piyasalardaki fırsatlardan ya-rarlanma avantajı elde etti. Türk yatırımcılar, finans oyunu platformlarıyla küresel lige hazırlanıyor" dedi.

Dünyanın en büyük markaları 2021'de küresel piyasalarda değerini artırırken, yatı-rımların da yıldızı oldu. Apple ve Microsoft 3 trilyon dolarlık bir piyasa değerine ula-şırken, Tesla ve Facebook'un ana şirketi Meta da ilk kez 1 trilyon dolarlık dönüm nok-tasını gördü. Factset'in verilerine göre, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Tesla ve Facebook, 23 Aralık 2021 itibarıyla piyasa değerine toplam 2,9 trilyon dolar daha ek-ledi. Aynı dönemde dünyanın en büyük global oyuncularından Apple yüzde 30, Mic-rosoft yüzde 50, Alphabet yüzde 67, Amazon yüzde 6, Tesla yüzde 58, Meta yüzde 20 değer kazandı.

DÜNYA DEVLERİNE YATIRIM YAPMADAN ÖNCE FİNANSAL OKURYAZARLIK

Türk yatırımcıların finansal oyun platformlarında edindikleri deneyimle küresel piya-salarla ilk sıraları paylaşan global şirketlerden hisse alma yarışına girdiğini belirten Fi-nans Teknolojileri İnovasyon Merkezi Finlab'in desteğiyle geliştirilen Spot 212 CEO'su Mehmet Kavi, "Brand Finance'in son raporuna göre geçen yıl Apple, 2016'dan bu yana ilk kez Amazon ve Google'ı geride bırakarak dünyanın en değerli markası unva-nını kazandı. Wall Street'te 2022'nin ilk işlem haftasında 182,86 dolar seviyesine ka-dar yükselerek, piyasa değeri 3 trilyon dolara ulaşan ilk Amerikan şirketi oldu. Pande-minin etkisiyle dünya devi teknoloji şirketlerinde yüzde 70'e uzanan değer artışları, yatırımcıları cezbediyor. Yatırımcılar finansal oyun platformlarında finansal okurya-zarlığa terfi ederek küresel piyasalardaki fırsatlardan yararlanma avantajı elde etti" dedi.

YATIRIMCILAR KÜRESEL PİYASALARDA İŞLEM YAPMA YETENEĞİ KAZANIYOR

Küresel piyasalarda işlem yapmanın tüm yatırımlarda olduğu gibi riskler barındırdı-ğını belirten Kavi, "Finansal oyun platformumuz Spot212 ile yatırımcıların küresel pi-yasalarda işlem yapmadan önce deneyim elde etmelerini sağlayan çok sayıda özelliği bir araya getiriyoruz. Yatırım ekosistemiyle yeni tanışanlara kılavuzluk ettiğimiz plat-formda, yatırımcılara risk almadan kolaylıkla işlem yapma olanağı sunuyoruz. Platfor-mumuzda ısınma turları atarak kendilerini geliştiren yatırımcılar, küresel piyasadaki fırsatları değerlendirerek birikimlerini geleceğe taşıyabiliyor. Yatırımcılar, kullanıcı dostu arayüzümüz ve işlem yapmayı kolaylaştıran dinamiklerimizle küresel piyasa-larda kolaylıkla işlem yapma yeteneği kazanıyor" diye konuştu.

KRİPTO VARLIKLAR YASAL DÜZENLEMEYİ BEKLİYOR

3 trilyon doları aşan küresel kripto para piyasasının da pandeminin itici gücüyle bü-yümesini sürdürdüğüne değinen Spot 212 COO'su Rasim Cin, "Invictus Capital tara-fından yapılan araştırmaya göre Türkiye, kripto para yatırımcılarının oranıyla, küresel piyasadan yüzde 4,8 pay alıyor. Bu oranla dünyada en çok kripto para yatırımcısına sahip 4'üncü ülke konumunda bulunuyor. Kripto varlıklara ilişkin yasal düzenlemele-rin yürürlüğe geçirilmesiyle yatırımcı oranlarının daha da yükselmesi bekleniyor. Yük-sek risk barındıran yatırımlara imza atmadan önce oyun platformlarında deneyim ka-zanan yatırımcılar, gerçek yatırımlarının ayaklarını daha fazla yere bastırabiliyor" dedi.