Türkiye'deki işsiz sayısı azalmaya devam ediyor! Haziran ayında 136 bin kişi daha iş sahibi oldu - Son Dakika
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Türkiye'deki işsiz sayısı azalmaya devam ediyor! Haziran ayında 136 bin kişi daha iş sahibi oldu

10.08.2022 10:04

Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran 2022 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini duyurdu. TÜİK'in verilerine göre, Türkiye'de işsizlik oranı yüzde 10,3 olarak gerçekleşirken, işsiz sayısı 136 bin kişi azalarak 3 milyon 541 bin kişi oldu.

TÜİK, haziran ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı haziranda bir önceki aya göre 136 bin kişi azalarak 3 milyon 541 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalış ile yüzde 10,3 seviyesinde gerçekleşti.

KADINLARDA DAHA FAZLA

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,5 iken kadınlarda yüzde 13,8 olarak tahmin edildi.

BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE AZALDI

İstihdam edilenlerin sayısı haziranda bir önceki aya göre 46 bin kişi azalarak 30 milyon 866 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puanlık azalış ile yüzde 47,8 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,3 iken kadınlarda yüzde 30,6 olarak gerçekleşti.

İşgücü haziranda bir önceki aya göre 182 bin kişi azalarak 34 milyon 407 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,4 puanlık azalış ile yüzde 53,2 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,3, kadınlarda ise yüzde 35,5 oldu.

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