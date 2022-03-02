Son Dakika | VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika
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Son Dakika | VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

02.03.2022 10:25
Son Dakika | VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Son dakika haberleri: Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.221 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.221 puanda dengelendi.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.224,50 puanı görmesinin ardından, önceki normal seans kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 2.221,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1,2 üzerinde 2.215,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise 2.205,50 puana geriledi.

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın şiddetlenmesiyle küresel pay piyasalarında risk algısının yükseldiğini belirterek, konuyla ilgili haber akışının yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini kaydetti.

Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının yanı sıra Almanya'da işsizlik, Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.230 ve 2.280 seviyelerinin direnç, 2.170 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika | VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika


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