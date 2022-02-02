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Son dakika! Yozgat Bozok OSB yatırımcısını bekliyor - Son Dakika

Son dakika! Yozgat Bozok OSB yatırımcısını bekliyor

02.02.2022 15:26
Son dakika! Yozgat Bozok OSB yatırımcısını bekliyor

Bir son dakika haberine göre Yozgat Valisi Ziya Polat, Bozok Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) tüm altyapı çalışmalarının tamamlanarak yatırıma hazır hale geldiğini söyledi.

Yozgat Valisi Ziya Polat, Bozok Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) tüm altyapı çalışmalarının tamamlanarak yatırıma hazır hale geldiğini söyledi.

Bozok OSB'de gazetecilere bilgi veren Polat, Yozgat halkının yıllardır beklediği OSB'de arazi tahsisine başlandığını, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sistemi üzerinden 10 başvuru aldıklarını belirtti.

İnşaat mevsiminin başlamasıyla fabrika temellerinin atılacağını ifade eden Polat, "OSB'de 39 sanayi parselimiz bulunmaktadır. Altyapı yatırımlarımız bitti. Girişimcilerimizi, iş insanlarımızı yatırım yapmaya davet ediyoruz. Bozok OSB'nin dışında Boğazlıyan'daki OSB'de de arazi tahsislerine başlamış durumdayız. 2 büyük firma ile ön tahsis anlaşması yapıldı." dedi.

Yozgat'ın konum olarak doğuyu batıya, kuzeyi güneye bağlayan ana aks üzerinde bulunduğunu vurgulayan Polat, şunları kaydetti:

"Yatırım için de çok uygun alanda bulunuyoruz. Kalifiye eleman bulma konusunda da üniversitemizin 20 binin üzerinde öğrencisi var. Mezun olup burada kalan kardeşlerimiz var. Yozgat insanının sanayi ve OSB kültürüne alıştığını düşünüyorum. Tüm iş insanlarını Bozok OSB'ye yatırım amaçlı davet ediyoruz. Buranın yapılmasında emeği geçen tüm devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum."

Yozgat Bozok Organize Sanayi Bölgesi, 123 hektar alan üzerine kurulu parsel büyüklükleri 5 bin ile 40 bin metrekare arasında değişen 39'u sanayi parseli olmak üzere 47 parselden oluşuyor. 5. yatırım teşvik bölgesinde yer alan Yozgat'ta yatırımlar Bozok OSB'de yapılması halinde 6. bölgenin teşvik kapsamına giriyor.

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Ziya Polat, Yatırım, Yozgat, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika! Yozgat Bozok OSB yatırımcısını bekliyor - Son Dakika Ekonomi


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