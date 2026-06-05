Başkan Ekinci\'den \'seçimden seçime organizasyon\' eleştirisi

Sorgun'da düzenlenen tarım fuarına katılan Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, bu tür organizasyonların yalnızca seçim dönemlerinde yapılmaması gerektiğini ifade etti. Yozgat'ın tarım ve hayvancılık konusunda potansiyele sahip olduğunu belirten Başkan Ekinci, modern tarımın yenilikleriyle Yozgat'taki çiftçilerin sık sık buluşturulması gerektiğini söyledi.

"Üretim noktasında Türkiye sıralamasında yer alıyoruz"

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci "Sorgun Belediyesi olarak 2019'dan bu zamana kadar ve öncesinde de elimizden geldiğince bu tür organizasyonları destekliyoruz. Yapılması noktasında üzerimize düşen ne varsa layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Sayın Başkanımız ifade etti, Yozgat bölgesi tarım ve hayvancılık konusunda gerçekten potansiyele sahip ve bu potansiyelinin arttırılması noktasında da her birimizin üzerine düşen görevlerinin olduğu bir bölgemiz. Üretim noktasında da ciddi manada ürettiğimiz, Türkiye genelinde de tahıl noktasında olsun hayvancılık noktasında olsun ürettiğimiz ürünlerin miktarı oldukça fazla ve Türkiye sıralamasında yer alıyoruz. Yalnız bunu çeşitlendirmemiz gerekiyor" dedi.

"Bu tür organizasyonlar sadece seçim dönemlerinde yapılmamalı, her yıl yapılmalı"

Başkan Ekinci bu tür organizasyonların önemine değinerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Dünyada tarımla ilgili hayvancılıkla ilgili sürekli yenilikler oluşuyor. Bunları da yakinen takip etmek bu yeniliklerden de hem çiftçimizi hem hayvancılıkla uğraşan hemşehrilerimizi tanıştırmak, buluşturmak bir şekilde modern tarımı Yozgat'a getirme noktasında bu tür organizasyonları destekliyor ve elimizden geldiğince de yapılmasını önemsiyoruz. Tabii ki bu tür organizasyonlar sadece seçim dönemlerinde yapılmamalı. Mümkün olduğunca her yıl çiftçimizi, hayvancımızı bu tür organizasyonlarla birleştirmemiz gerekir. Öte yandan, bizim Sorgun Belediyesi ve Sorgun Belediye Başkanı olarak hem Ticaret Odamızdan hem diğer odalarımızdan beklentilerimiz var. Ticareti, sanayiyi, hayvancılığı, tarımı ve iş insanlarını birleştiren, buluşturan bu tür organizasyonları ve yenilikleri hayata geçirebilecek kapasiteye sahip ve yol gösterebilecek odalara ihtiyacımız var. Bu konuda inşallah önümüzdeki zamanlarda daha profesyonel bir şekilde bu tür organizasyonları yaparız. Her birinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum." - YOZGAT