Yozgat'ın Sorgun ilçesinde kaplıcalar bölgesine yapılacak olan yarı olimpik kapalı yüzme havuzu için temel atma töreni düzenlendi.
Sorgun Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılması planlanan yarı olimpik yüzme havuzu için temel atma töreni düzenlendi.
İlçeye böyle bir tesisin kazandırılmasından dolayı mutluluk duyduklarını belirten Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, "Bu inşaatımız bittikten sonra Sorgun'daki bütün ilk ve ortaokul öğrencilerimizin tamamına ücretsiz yüzme kursunu belediye olarak vereceğiz. Hiçbir çocuğumuz yüzme bilmeden büyümeyecek. Emeğimiz uğraşımız bunun içindir." dedi.
31 Mart yerel seçimlerinin de yaklaştığını hatırlatan Başkan Ekinci, son 5 yıl içinde Sorgun'un 30 yıllık mesafe kat edip şehir hüviyetine büründüğünü belirtti. Başkan Ekinci, "Görev sürecim boyunca hemşerilerimizle hemhal olup birlikte ne yapabiliriz noktasında projelerimizi gerçekleştiriyoruz. Geldiğimiz noktada çocukların kalbinde yer edinmişiz, yaşlılarımızın duasında yer bulmuşuz. Tüm hemşerilerimizle birlikte 5 yıl birlikte yürüyebilmişiz ve inşallah bir 5 yıl daha hep beraber yürümeyi rabbim bizlere nasip etsin. Sorgun'u kasaba görüntüsünden şehir görünümüne kavuşturacağız diye söz vermiştik. Geçen 5 yılda Sorgun 30 yıllık bir mesafe kat etti. Meydanı, caddeleri, sokaklarıyla Sorgun aslında bir şehir hüviyetine büründü. Ama daha yapacak çok işimiz var, bunun için de hep birlikte el birliğiyle çalışacağız." şeklinde konuştu.
Temel atma törenine katılan MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef ise Başkan Ekinci'ye emeklerinden dolayı teşekkür ederek görevinde başarı diledi. - YOZGAT
Son Dakika › Ekonomi › Sorgun'da Yarı Olimpik Yüzme Havuzu İçin Temel Atıldı - Son Dakika
Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında meydana gelen heyelanla ilgili değerlendirmelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "İşletmeci şirketin yönetim düzeyinde zafiyet içinde olduğunu görüyoruz. Bu konularla alakalı kimlerin sorumluluğu varsa onların yargı önüne çıkmasını ve hesap vermesini temin edeceğiz" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de gerçekleşen İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Törenine katıldı. Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay'ı sahneye davet etti. Tugay, sahneye yürürken ayağının takılması sonucu düştü. Hızlı bir şekilde ayağa kalkan Tugay, sahneye çıkarak Özel ile tokalaştı.
TCDD ile Aselsan arasında imzalanan 1.69 milyar liralık sözleşme kapsamında 99 adet dizel-elektrikli ana hat lokomotifi için araç üstü sinyalizasyon ekipmanı geliştirilerek, imali ve montajı gerçekleştirecek.
Diva lakabıyla tanınan Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan ile birlikte yorumculuk yaptığı Dünya Güzellerim Masada programından ayrıldığını açıkladı. Ersoy, programın yeni bölüm tanıtımında adının hala geçmesine de sitem etti.
Belediye başkan adayına destek için vatandaşlara hitap eden AK Parti Yalvaç İlçe Başkanı Gencer Kondal, skandal bir gafa imza atarak "Bundan sonra AK Parti belediyeciliğiyle nemalanmalarına vesile olacağız" dedi.
Ukrayna ordusu, Rusya'nın Belgorod kentine roketli saldırı gerçekleştirdi. Saldırı sonucunda 5 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi ise yaralandı. Belgorod'da bulunan bir alışveriş merkezi de saldırıdan ağır hasar gördü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun mitinginde CHP'yi eleştirerek, 'Dün birlikte yoldaşlık ettiklerini bugün sırtından hançerliyorlar' dedi. Erdoğan ayrıca, 'Hepsinin tek gündemi seçim sonrası CHP yönetimini ele geçirmek' şeklinde konuştu.
Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, FETÖ üyeliği suçundan beraat ederken, görevi kötüye kullanma suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar verdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?