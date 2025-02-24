Soruşturma başlatılan Borsa İstanbul için yeni karar - Son Dakika
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Ekonomi

Soruşturma başlatılan Borsa İstanbul için yeni karar

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Borsa İstanbul, BIST 50 Endeksinde yer alan paylarda 24/02/2025 tarihli seansta bir gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanmasına karar verdi. Buna göre; açığa satış işlemi yapılabilen paylarda, en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecek.

24.02.2025 09:37
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SPK ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığı Borsa İstanbul, BİST 50 endeksinde yer alan hisselerde uygulanan açığa satış işleminde yukarı adım kuralını uygulama kararı aldı.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklama şöyle:

Bilindiği üzere, Sermaye Piyasası Kurulunun 05/12/2024 tarih ve 62/1863 sayılı kararı uyarınca BIST 50 Endeksinde yer alan paylarda açığa satış işlemi yapılabilmektedir. Söz konusu paylarda 24/02/2025 tarihli seansta bir gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının (up-tick rule) uygulanması kararlaştırılmıştır.

Buna göre; açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması hâlinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir.

Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir.

SAVCILIK SORUŞTURMA AÇMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, BİST pay piyasasında son dönemlerde olağanüstü fiyat hareketlerinin oluştuğu şeklindeki ihbarlar üzerine, olağandışı fiyat ve miktar hareketliliğine yol açan, yanıltıcı haberler üreten ve bu haberleri yayan kişilere ilişkin olarak re'sen soruşturma başlattı.

Olayla ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun da inceleme başlattığı öğrenildi.

Soruşturma başlatılan Borsa İstanbul için yeni karar

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Son Dakika Ekonomi Soruşturma başlatılan Borsa İstanbul için yeni karar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • tuncay doğancı:
    yükünü tutan tuttu olan küçük yatırımcıya oldu uzun süre toparlayamaz artık uzun vadeciydik çok uzun vadeci olduk sağolun :) 20 0 Yanıtla
  • Semih Öz:
    millet soyulduktan sonra piyasaya çıkıyor spk. oda sözde birşey yapıyormuş gibi görünüp 2 kişiye işlem yasağı getiriyor tamam bu kadar. Sonra soyulmaya devam 17 1 Yanıtla
  • Yusuf Yücel:
    Neden 1 gün? 12 0 Yanıtla
  • ömer duman:
    spk işin içinde zaten başta 11 0 Yanıtla
  • şakir:
    lila kagıt 8 ay once 37,34 ten halka arz oldu bugun fıyatı 23 siz bunu arastırın ılk once 5 0 Yanıtla
  • Celal Esen:
    Türk Borsası soygun yeridir 0 0 Yanıtla
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