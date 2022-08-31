Sosyal medya uygulaması Snapchat çalışanlarının yüzde 20'sini işten çıkarıyor - Son Dakika
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Sosyal medya uygulaması Snapchat çalışanlarının yüzde 20'sini işten çıkarıyor

31.08.2022 19:48
Sosyal medya uygulaması Snapchat çalışanlarının yüzde 20'sini işten çıkarıyor

ABD merkezli sosyal medya uygulaması Snapchat, çalışanlarının yüzde 20'sini işten çıkaracak. Maliyet azaltmak isteyen şirket, bu hamleyle 500 milyon dolarlık tasarruf elde edecek.

Sosyal medya şirketi Snap, maliyetlerini düşürmek amacıyla çalışan sayısını yüzde 20 azaltma kararı aldı. Snap Üst Yöneticisi Evan Spiegel, şirket çalışanlarına gönderdiği notta, düşük gelir artışı nedeniyle önemli kayıplardan kaçınmak için şirketin maliyetlerinin azaltılması gerektiğini vurguladı. Spiegel, "Önemli sermaye rezervleri oluşturmuş ve diğer alanlardaki harcamaları azaltarak ekibimizin boyutunu küçültmekten kaçınmak için yoğun çaba sarf etmiş olsak da daha düşük gelir artışımızın sonuçlarıyla yüzleşmeli ve pazar ortamına uyum sağlamalıyız." ifadesini kullandı.

500 MİLYON DOLARLIK TASARRUF SAĞLAYACAK

Gelir artışını yeniden hızlandırmaya yönelik çalışmalarına devam edeceklerini belirten Spiegel, Snap'in her ortamda uzun vadeli başarısının sağlanması gerektiğini belirtti. Spiegel, büyüme, gelir artışı ve artırılmış gerçeklik olmak üzere 3 stratejik önceliğe odaklanmayı artırmak için yeniden yapılanmaya gittiklerine işaret ederek, bu alanlara doğrudan katkıda bulunmayan projelerin durdurulacağını veya yatırımların önemli ölçüde azaltılacağını aktardı. Snap Üst Yöneticisi Spiegel, çalışan sayısını da yüzde 20 oranında azaltma gibi "zor bir karar" aldıklarını bildirdi. ABD basınında yer alan haberlerde ise Snap'in maliyetlerini düşürmeye yönelik aldığı kararların şirketin tahmini 500 milyon dolarlık tasarruf sağlamasına yardımcı olacağı kaydedildi.

ABD'Lİ BİR BAŞKA DEV DE MAĞAZA KAPATIP İŞÇİ ÇIKARACAK

Öte yandan ABD'li ev dekorasyon ürünleri mağazası Bed, Bath and Beyond'un da mağaza kapanmaları ve işten çıkarmalara gideceği bildirildi. Şirketten yapılan açıklamada, bilançoyu güçlendirmek için 500 milyon doların üzerinde yeni finansman sağlandığı aktarıldı. Açıklamada, yaklaşık 150 mağazanın kapatılacağı, çalışan sayısının yüzde 20 azaltılacağı ve mağazacılık stratejisinin gözden geçirileceği kaydedildi.

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Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Evan Spiegel, Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sosyal medya uygulaması Snapchat çalışanlarının yüzde 20'sini işten çıkarıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sosyal medya uygulaması Snapchat çalışanlarının yüzde 20'sini işten çıkarıyor - Son Dakika
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