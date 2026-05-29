Sosyal Yardım ve İstihdam İşbirliği Güçleniyor

29.05.2026 13:05
Aile Bakanlığı, sosyal yardımları istihdam ile entegre etmek için İŞKUR ile iş birliği protokolü imzaladı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal yardım-istihdam bağlantısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının yanı sıra Sosyal Hizmet Merkezi'nin (SHM) uzman personel desteğiyle de yürütecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; vatandaşların sosyal yardımlara bağlı kalmadan sosyo-ekonomik hayatın içinde yer almaları ve sosyal yardım-istihdam bağlantısını güçlendirmek amacıyla yürütülen çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile sosyal hizmetlerden faydalanan vatandaşların istihdam süreçlerine ilişkin iş birliği protokolü imzalandı. Protokol ile SHM'lerden hizmet alan vatandaşların istihdam hizmetlerine erişimlerinin kolaylaştırılması ve sosyal hizmet ile istihdam arasındaki bağın güçlendirilmesi hedefleniyor.

SHM PERSONELİNE DE İŞKUR PORTAL YETKİSİ TANIMLANACAK

Mevcut durumda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından çalışabilir durumdaki sosyal yardım yararlanıcıları, İŞKUR sistemine kayıt ediliyor ve bu kişiler için iş arayan profili oluşturup, özel statü tanımlanıyordu. İŞKUR, sosyal yardım yararlanıcılarını durumlarına uygun açık işlere ve aktif iş gücü piyasası programlarına yönlendiriyordu. Yeni iş birliği kapsamında SHM personeline de İŞKUR portal yetkisi tanımlanacak. Uygulama sayesinde, sosyal yardım-istihdam bağlantısını güçlendirmeye yönelik çalışmalar SHM'nin uzman personel desteğiyle yürütülecek. Böylece başvuru kaydı ve profil güncelleme, uygun iş ilanı sorgulama, iş arayanın niteliklerine uygun iş başvurusu yapma, işsizlik ödeneği ve aktif iş gücü programı müracaatları ile özel sektör işveren taleplerinin sisteme girilmesi gibi kritik işlemler, artık doğrudan SHM bünyesinde de yapılabilecek.

2025'TE 897 MİLYON LİRALIK DESTEK

Diğer yandan bakanlık tarafından sosyal yardım yararlanıcısı vatandaşlardan istihdama yönlendirilen kişilere yönelik üç aşamalı 'İşe Yönlendirme Yardımı', 'İşe Başlama Yardımı' ve 'Özel İşveren Sigorta Prim Desteği' sağlanıyor. İlk adım olan İşe Yönlendirme Yardımı'nda; kişilere, İŞKUR tarafından işe yönlendirilmeleri halinde, iş görüşmesine gidiş ve başvuru ile kabul aşamasındaki giderleri için yıl içerisinde azami 3 kez olmak üzere maddi destek veriliyor. Bu durumda bulunanların işe yerleştirilmeleri halinde, aynı yıl içerisinde bir defaya mahsus olmak üzere brüt asgari ücret tutarının üçte biri kadar İşe Başlama Yardımı yapılıyor. Bakanlık, sosyal yardım yararlanıcılarının istihdam edilmeleri durumunda, özel sektör işverenlerinin ödemekle yükümlü olduğu sigorta primlerini 1 yıl boyunca karşılıyor. Bu kapsamda, işverenlere 2025'te 118 bin sosyal yardım yararlanıcısı adına 897 milyon liralık Özel İşveren Sigorta Prim Desteği verildi.

Kaynak: DHA

Aile Bakanlığı, Yerel Yönetim, Ekonomi, İŞKUR, Yaşam, Son Dakika

Barış umudu altına yaradı! Yüz güldüren yükseliş
Türkiye’ye gelen Kanye West'ten hayranlarına soğuk duş
Rakam öyle böyle değil! Arda Güler'in yeni takımını "Rüya transfer" diyerek duyurdular
Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkez buluşmasından yeni detay! Fenomen türküyle karşılanacak
Semiha Yankı'nın bayram mesajı ortalığı karıştırdı! Geri adım atmadı
Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 13:42:06. #7.12#
