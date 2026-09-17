SPK, 7 portföy şirketinin TEFAS'taki fonlarını alım-satıma kapatıp tasfiyeye gitti - Son Dakika
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SPK, 7 portföy şirketinin TEFAS'taki fonlarını alım-satıma kapatıp tasfiyeye gitti

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Bulls Portföy'ün TEFAS'ta işlem gören fonlarını alım-satıma kapatırken, listede belirtilen fonların tasfiyesine karar verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Bulls Portföy'ün TEFAS'ta işlem gören fonlarını alım-satıma kapatırken, listede belirtilen fonların tasfiyesine karar verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan gelişmeler kapsamında 7 portföy yönetim şirketinin kurucusu olduğu ve Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) işlem gören tüm yatırım fonlarının alım ve satım işlemlerine kapatılmasına karar verdi. SPK tarafından yapılan açıklamada, Tera Portföy Yönetimi A.Ş., Pusula Portföy Yönetimi A.Ş., Hedef Portföy Yönetimi A.Ş., Atlas Portföy Yönetimi A.Ş., A1 Portföy Yönetimi A.Ş., Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. ve Bulls Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu ve katılma payları TEFAS'ta işlem gören tüm yatırım fonlarının TEFAS'ta alım ve satım yönünde işleme kapatıldığı bildirildi. Açıklamada ayrıca söz konusu 7 portföy yönetim şirketinin kurucusu olduğu listede belirtilen fonların tasfiyesine karar verildiği ifade edildi. Tasfiye kararının 7 portföy yönetim şirketinin tüm fonlarını kapsamadığı, yalnızca listede yer alan fonlara yönelik olduğu belirtildi.

Karar, dün Finansal İstikrar Komitesi toplantısında sermaye piyasalarındaki son gelişmelerin değerlendirilmesinin ardından geldi. Komite tarafından yapılan değerlendirmede, piyasalardaki hareketliliğin sınırlı sayıdaki portföy yönetim şirketlerinin uhdesindeki bazı fonlarda yaşanan kredi ve likidite sorunlarından kaynaklandığı belirtilmişti. SPK'nın aldığı kararla birlikte fon piyasasında söz konusu gelişmelere ilişkin işlem ve tasfiye sürecine yönelik adımlar atılmış oldu.

Kaynak: İHA
Sermaye Piyasası KuruluEkonomiFinansSon Dakika

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