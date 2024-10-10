Ekonomi

SPK Başkanı Gönül: " Türkiye'nin alanında ilk ve tek olma özelliğine sahip olacak SPK Finans Anadolu Mesleki Teknik Lisesi'nde sona geldik"

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy:

"Kolay para' diye bir şey yok. Birileri size yüksek getiri vaatlerinde bulunuyorsa kesinlikle inanmayın"

KAYSERİ - Kayseri Valiliği ile Kayseri Ticaret Odası tarafından düzenlenen Finansal Okuryazarlık projesi çerçevesinde 'Türkiye Seferberliği Kayseri 2024' konferansında konuşan Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ömer Gönül; "Finans Lisesi ve Finans Akademisi projelerimiz de son hızla devam etmektedir. Türkiye'nin alanında ilk ve tek okulu olma özelliğine sahip olacak SPK Finans Anadolu Mesleki Teknik Lisemiz, piyasalara nitelikli iş gücü yetiştirme anlamında büyük yere sahip olacaktır" dedi.

Kayseri Ticaret Odası'nda düzenlenen programın açılışında konuşan Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ömer Gönül, Kayseri'nin ihracat kapasitesinde ve istihdam sağlama noktasında kendisini kanıtladığını ve pek çok Anadolu şehrine örnek olduğunu ifade etti. İpek yolu üzerinde bulunan ve dünyanın ilk organize ticaret merkezi olarak kabul edilen Kültepe'de başlayan ticaret geleneğinin günümüzde de Kayseri'de tüm canlılığıyla sürdüğünü kaydeden Gönül; "Bu konferansa gelmeden önce Kültepe Ören yerini ziyaret ettik. Kültepe büyük bir ticaret merkezi olmasının yanı sıra Anadolu'yu yüksek uygarlıklarla bağı olan büyük kültür merkezidir. Ülkemiz sanayisinde, üretim ve ihracat kapasitesinde ve istihdam sağlama noktasında özellikle genç nüfusta kendini kanıtlamış olan Kayseri, Anadolu'nun pek çok şehrine de örnek olmuştur. Geçen yıl 3,6 milyar dolarlık ihracatı ile cari açığımızın kapanmasına önemli katkı sunan Kayseri, aynı şekilde 'Türkiye'nin İlk 500 Sanayi Kuruluşu' listesine 14 şirketiyle girmiştir. Sanayi ve ihracattaki bu büyük performansını sermaye piyasalarında da göstermesini arzu ediyoruz. Halihazırda borsada işlem gören Kayserili firma sayısı 9 olup bu sayısının önümüzdeki yıllarda katlanarak artmasını ümit ediyoruz. Kurul olarak bunun için tüm desteğimizi vereceğimizi ifade etmek isterim" dedi.

Finansal okuryazarlığın; küresel krizlerden sonra giderek önemi artan konulardan biri haline geldiğini aktaran Gönül; "Sermaye Piyasası Kurulu, sermaye piyasalarının düzenlenmesi, denetlenmesi ve yatırımcının korunmasıyla görevli bir üst kuruldur. Piyasaların sağlıklı işlemesi, büyümesi, gelişmesi; yatırımcının bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesini de misyon edinmiş bir kurumuz. Son yıllardaki uğraş konularımızın başında finansal okuryazarlık ve finansal okuryazarlığın tüm ülke çapında yaygınlaştırılması gelmektedir. Finansal okuryazarlık vizyonumuz ve misyonumuz; ülkemizde 7'den 77'ye her kesimi ulaşılabilir bir finansal bilgiyle donatıp bu kesime tutum ve davranış kazandırarak finansal piyasalar, finansal kavramlar ve finansal kurumlar hakkında farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Kurul olarak neden finansal okuryazarlığa bu kadar önem atfettiğimizi anlatmak isterim. Finansal okuryazarlık meselesi, küresel krizlerden sonra giderek önemi artan konulardan biri haline gelmiştir. Konuya bu doğrultuda; dünya ekseninde baktığımızda en iyi uygulama örneklerinin; ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya'da olduğunu görmekteyiz. Örneğin İngiltere ilk eylem planını 2006 yılında çıkarmıştır. Okul müfredatına finansal okuryazarlık 2014 yılında girmiştir. Ülkemizde 2014 yılında Başbakanlık Genelgesi ile Finansal Eğitim Stratejisi belirlenmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu ülke çapında yürütülen finansal eğitim çalışmalarında koordinatör kurum olarak görevlendirilmiştir" diye konuştu.

"Finans Lisesi ve Finans Akademisi geliyor

Türkiye'nin alanında ilk ve tek okulu olma özelliğine sahip olacak SPK Finans Anadolu Mesleki Teknik Lisesi'nde sona gelindiğini de sözlerine ekleyen SPK Başkanı Ömer Gönül; "Finans Lisesi ve Finans Akademisi projelerimiz de son hızla devam etmektedir. Bu doğrultuda sona geldik diyebiliriz. İstanbul'da Valiliğin de imzacı olduğu protokolümüzü imzalamak üzereyiz. Arsasını ve yakın plan projesini nihayetlendirdiğimiz Türkiye'nin alanında ilk ve tek okulu olma özelliğine sahip olacak SPK Finans Anadolu Mesleki Teknik Lisemiz, piyasalara nitelikli iş gücü yetiştirme anlamında büyük yere sahip olacaktır. Lisemizin içindeki atölyelerle ve lisenin fiziksel alt yapısıyla öğrenciler standart üstü bir eğitime sahip olabileceklerdir. Finans Akademisi projemizle yine aynı hedefle aracı kurumlara kaliteli eleman sağlamayı amaçlamaktayız. Burada tamamen profesyonellere eğitim verilecek olup piyasalar büyük kalite kazanacaktır" dedi.

"Kolay para' diye bir şey yok. Birileri size yüksek getiri vaatlerinde bulunuyorsa kesinlikle inanmayın"

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ise düzenlenen etkinliğin önemine değinerek; " Bazı yatırımcıların hayat standartlarını yükseltmek, birtakım ihtiyaçlarını karşılamak için yüksek vaatlerle bahis sitelerine para yatırdıklarına, sosyal medya üzerinden güvenilirliği olmayan tüyo veya fırsatlara, söylemlere inanarak yatırım yaptıklarını şahitlik ediyoruz. Bireysel yatırımcılar, 'kolay para' diye bir şey yok. Birileri size yüksek getiri vaatlerinde bulunuyorsa kesinlikle inanmayın. Tüyo ve duyumlarla kesinlikle hareket etmeyin. Kolay para kaybetmektir, risktir, bereketsizliktir, kıymet bilmemektir. Kolay para, uzun vadede bir yanılsamadan ibarettir. Çünkü gerçek anlamda kalıcı ve sürdürülebilir başarı, azim, sabır ve planlı bir çalışmayı gerektirir. Birileri de size kısa yoldan çok kazançlar sağlayacağını söylüyorsa bunlara kesinlikle inanmayın. Günümüzde de basında bunun birçok örneklerine şahit oluyoruz. Saadet zincirleri, çiftlikbank gibi. Tüm bu etkenler göz önüne alındığında finansal okuryazarlık dediğimiz kavram çok daha önemli hale geliyor. Riskleri görmek, bunları karşı pozisyon almak artık büyük kuruluşlardan en küçük işletmelere, hatta bireylere kadar çok daha önemli hale gelmiştir" şeklinde konuştu.

"Kayseri bozkırın ortasında bir başarı hikayesi yazıyor"

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise konuşmasında, "Kayseri hepinizin bildiği gibi ağlamadan, sızlamadan bozkırın ortasında bir başarı hikayesi yazıyor. Bugün 4 buçuk milyar dolar ihracata ulaşmış, ithalatının 2 katı ihracat yapan ormanı olmadığı halde mobilyada ihracat rekoru kıran hatta enteresandır ki denizi olmadığı halde Alabalık ihracatında Türkiye rekoru bulunduran yani Türkiye'ye katma değer sağlayan farklı bir şehirdir. Bizim hikayemiz hep bu ülkeye bir şeyler katmaya yönelik" ifadelerini kullandı.

Konferansa; Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Volkan Ersun Acar, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Talas Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, kurum kuruluş müdürleri, KTO üyeleri katıldı.