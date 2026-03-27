SPK'dan Kripto Süre Uzatımı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

27.03.2026 01:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sermaye Piyasası Kurulu, kripto varlık hizmet sağlayıcıları için süre uzatımına gitti.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), platformların saklama kuruluşları ile sözleşme imzalayarak teknik süreç ve entegrasyonları sağlamaları için verilen süre ile kripto varlık hizmet sağlayıcılarının yetki belgesi almaları için verilen sürenin uzatılmasına karar verdi.

SPK'nin bültenine göre, Kurul, QNB Finansal Kiralama AŞ'nin 500 milyon liralık bedelli sermaye artırımına onay verdi.

Denizbank AŞ'nin 25 milyar liralık ve 5 milyar dolarlık, Hedef Yatırım Bankası AŞ'nin 1 milyar 900 milyon liralık, Mediazz Yeni Medya ve Teknoloji Yatırımları AŞ'nin 250 milyon liralık, Fair Finansman AŞ'nin 300 milyon liralık ve Güriş Holding AŞ'nin 350 milyon dolarlık borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin veren SPK, Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin pay başına 21,10 liradan ilk halka arzına onay verdi.

Kurul, Katılım Varlık Kiralama AŞ'nin 500 milyon liralık yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracı başvurusunu onayladı.

Global MD Portföy Yönetimi AŞ Girişim Sermayesi Şemsiye Fonu, Meksa Portföy Yönetimi AŞ Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu ve Sparta Portföy Yönetimi AŞ Değişken Şemsiye Fonu'nun kuruluşuna izin verilmesi talebini olumlu karşılayan SPK, Allianz Yaşam ve Emeklilik AŞ'nin Allianz Yaşam ve Emeklilik AŞ Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu'nun kuruluşuna izin verilmesi ve söz konusu fonun paylarının Kurul kaydına alınması talebinin olumlu karşılanmasına karar verdi.

Risk Yönetim Biriminde yeterli sayıda personel istihdam edilmemesi nedeniyle Trive Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye 3 milyon 5 bin 380 lira idari para cezası uygulanmasına hükmeden SPK, sermaye piyasalarında izinsiz olarak faaliyette bulunulmasının engellenmesi amacıyla 8 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

Kurul, Yapı Kredi Blokzincir Teknolojileri AŞ'nin "Yapı Kredi Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ" ünvanlı yeni bir platform kurulması talebinin olumlu karşılanmasını kararlaştırdı.

Kaynak: AA

Sermaye Piyasası Kurulu, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’dan Pentagon’u şoke eden tarihi hezimet: Kaçan askerlerin peşindeyiz İran'dan Pentagon'u şoke eden tarihi hezimet: Kaçan askerlerin peşindeyiz
İran, müzakereye de ateşkese de kapıyı kapadı İstedikleri tek bir şey var İran, müzakereye de ateşkese de kapıyı kapadı! İstedikleri tek bir şey var
İsrailli vekil Filistinli çocukların öldürülmesini savundu İsrailli vekil Filistinli çocukların öldürülmesini savundu
Trump’tan İran açıklaması: Anlaşma istiyorlar ama kendi halkları tarafından öldürülmekten korkuyorlar Trump'tan İran açıklaması: Anlaşma istiyorlar ama kendi halkları tarafından öldürülmekten korkuyorlar
İran: Suudi Arabistan ve Kuveyt’in stratejik altyapı haritası İran ordusunun masasında İran: Suudi Arabistan ve Kuveyt'in stratejik altyapı haritası İran ordusunun masasında
Brezilya’da üretilen ilk süpersonik savaş uçağı tanıtıldı Brezilya'da üretilen ilk süpersonik savaş uçağı tanıtıldı

00:45
4-3’lük muhteşem maç A Milli Takım’ın finaldeki rakibi belli oldu
4-3'lük muhteşem maç! A Milli Takım'ın finaldeki rakibi belli oldu
00:27
Nihat Kahveci’den milli yıldıza övgü dolu sözler: Son yılların üretilmiş en iyi robotu
Nihat Kahveci'den milli yıldıza övgü dolu sözler: Son yılların üretilmiş en iyi robotu
23:46
Rumenlerden provokasyon Montella’ya basın toplantısında saygısız soru
Rumenlerden provokasyon! Montella'ya basın toplantısında saygısız soru
23:29
Yurdun camına çıktı, kendini bir anda boşluğa bıraktı
Yurdun camına çıktı, kendini bir anda boşluğa bıraktı
23:19
Trump: İran’ın enerji santrallerini 10 gün daha vurmayacağız
Trump: İran'ın enerji santrallerini 10 gün daha vurmayacağız
22:25
Umreye gitmek için yola çıktılar, kendilerini karakolda buldular
Umreye gitmek için yola çıktılar, kendilerini karakolda buldular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 02:36:40. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.