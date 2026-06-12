SPK, DERHL İşlemlerine Suç Duyurusunda Bulundu

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Derlüks Yatırım Holding AŞ (DERHL) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde ve sosyal medyada yapılan paylaşımlarda sorumluluğu bulunan 3 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

SPK bültenine göre, DERHL pay piyasasında yapılan işlemler ve sosyal medyada yapılan paylaşımların incelenmesi sonucunda, 3 gerçek kişi ve 1 tüzel kişi hakkında 11.06.2026 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 2 yıl geçici işlem yapma yasağı uygulanmasına karar verildi.