SPK, Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehberde Değişiklik Yaptı - Son Dakika
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Ekonomi

SPK, Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehberde Değişiklik Yaptı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bireysel emeklilik yatırım fonlarının girişim sermayesi yatırımlarının finansmanında daha etkin bir rol oynaması amacıyla Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehberde değişiklik yaptı. Yapılan değişiklikle, Standart Fonlara yatırım yapmayan katılımcıların birikimlerinin girişim sermayesi yatırım fonlarına yönlendirilmesi için asgari yüzde 1 oranında yatırım şartı getirildi.

01.03.2024 13:12
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), "Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber"de değişikliğe gitti.

SPK açıklamasına göre, "Finansal Mimari ve Alt Yapının Güçlendirilmesi Programı" ve "Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu 2023-2024 Eylem Planı" kapsamında bireysel emeklilik yatırım fonlarının, girişim sermayesi yatırımlarının finansmanında daha etkin bir rol oynaması amacıyla "Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber"de değişiklik yapıldı.

Yapılan değişiklikle; bireysel emeklilik sistemine giriş aşamasında herhangi bir fon tercihinde bulunmayan katılımcıların birikimlerinin yatırıma yönlendirildiği Standart Fonların, girişim sermayesi yatırım fonlarına yatırım yapabilmelerinin önü açılırken, portföylerinin asgari yüzde 1'i oranında yatırım şartı getirildi.

Kaynak: AA

Sermaye Piyasası Kurulu, Rehber, Finans, Ekonomi, Son Dakika

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