SPK, kredili işlemlerde özkaynak oranı esnetme tedbirini 30 Ekim 2026'ya uzattı

SPK, kredili işlemlerde özkaynak oranı esnetme tedbirini 30 Ekim 2026'ya uzattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
SPK, kredili sermaye piyasası işlemlerinde özkaynak oranına ilişkin esnek uygulamanın süresini 30 Ekim 2026 seans sonuna kadar uzattı. Böylece özkaynak oranının esnetilerek uygulanması 30 Ekim 2026 seans sonuna kadar geçerli olacak.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), kredili sermaye piyasası işlemlerinde özkaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbirin süresini 30 Ekim 2026 seans sonuna kadar uzattı.
Kaynak: İHA
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