SPK, Kurul kararıyla bazı fonların tasfiye süresini 3 aydan 6 aya uzattı

SPK, Kurul kararıyla bazı fonların tasfiye süresini 3 aydan 6 aya uzattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
SPK, 17 Eylül 2026 tarihli kararla tasfiye kararı alınan bazı fonlarda 3 aylık süreyi 6 aya çıkardı. Değişiklik, tasfiye konusu fonların portföy yapıları ve piyasa gelişmeleri dikkate alınarak yapıldı.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiye kararı alınan bazı fonlara ilişkin tasfiye usul ve esaslarında süre değişikliğine gitti. 17 Eylül 2026 tarihli Kurul kararıyla belirlenen 3 aylık süre, 6 aya çıkarıldı.
SPK tarafından yapılan açıklamada, "Kurul Karar Organı'nın 20.09.2026 tarih ve 59/1710 sayılı kararı ile, 17.09.2026 tarih ve 57/1708 sayılı Kurul kararı uyarınca 2026/61 sayılı Kurul Bülteni'nde duyurulan fon tasfiye usul ve esaslarının (A/8) numaralı maddesinde yer alan 3 aylık sürenin, tasfiye konusu fonların portföy yapıları ve piyasa gelişmeleri dikkate alınarak 6 ay olarak değiştirilmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: İHA
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