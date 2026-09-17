SPK'nin işleme kapattığı 7 portföy şirketinden 6'sı yatırımcıya açıklama yaptı - Son Dakika
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SPK'nin işleme kapattığı 7 portföy şirketinden 6'sı yatırımcıya açıklama yaptı

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Sermaye Piyasası Kurulu'nun fonlarını işleme kapatıp bazılarının tasfiyesine karar verdiği 7 portföy yönetim şirketinden 6'sı sürece ilişkin açıklama yaptı. Şirketler likidite sorunu bulunmadığını savunurken, izin verilmesi halinde yatırımcıların fon satış taleplerinin karşılanacağını bildirdi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından fonları işleme kapatılan ve bazı fonlarının tasfiyesine karar verilen 7 portföy yönetim şirketinden (PYŞ) 6'sı açıklama yaptı.

Borsa İstanbul AŞ piyasalarında yaşanan gelişmeler doğrultusunda yatırımcıların hak ve yararlarının korunması amacıyla yeni tedbirler açıklayan SPK, bu kapsamda 7 portföy yönetim şirketine yönelik kararlar almıştı.

Alınan ilke kararları doğrultusunda Tera Portföy Yönetimi AŞ, Pusula Portföy Yönetimi AŞ, Hedef Portföy Yönetimi AŞ, Atlas Portföy Yönetimi AŞ, A1 Portföy Yönetimi AŞ, Pardus Portföy Yönetimi AŞ ve Bulls Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu ve katılma payları Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) işlem gören tüm yatırım fonlarının işleme kapatılmasına ve bazı yatırım fonlarının tasfiye edilmesine karar verilmişti.

Bu gelişmenin ardından söz konusu 7 şirketten 6'sı açıklama yaptı.

"İzinlerin verilmesi halinde yatırımcıların fon satış talepleri karşılanabilecektir"

Bulls Portföy Yönetimi AŞ'den yapılan açıklamada, şirketin son dönemde medyaya yansıyan riskli işlemlere benzer herhangi bir işleminin bulunmadığı ve fonlarında likidite sorunu olmadığı belirtildi.

Açıklamada, 28 Ağustos'ta Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'de yapılan düzenlemelere büyük ölçüde uyum sağlandığı, geçiş süreleri doğrultusunda tam uyumun sağlanacağı kaydedildi. Şirketin yönettiği fonlarda bugüne kadar herhangi bir pay repo işlemi yapılmadığı, tüm serbest fonların incelendiği ve iki serbest fonda yeni düzenlemelere geçiş süresi beklenmeden uyum sağlandığı aktarıldı.

Açıklamada, "TEFAS'a açık fonlarımızın durdurulan satım işlemlerinin açılması için gerekli izinlerin verilmesi halinde yatırımcıların fon satış talepleri karşılanabilecektir." ifadesi kullanıldı. Şirketin 16 Eylül gün sonu itibarıyla TEFAS'ta işlem gören 13 fonunun büyüklüğünün 4,8 milyar lira, işlem görmeyen 15 fonunun büyüklüğünün ise 9,8 milyar lira olduğu bildirildi.

Açıklamada, fonlarda riskli varlık ve işlemlerin bulunmadığı, herhangi bir temerrüt ve sistemik risk olmadığı savunuldu.

"Fonlarımızın ödeme gücü açısından herhangi bir likidite problemi bulunmuyor"

Hedef Portföy Yönetim Şirketi'nden yapılan açıklamada, SPK kararının şirketin finansal yükümlülüklerini yerine getirme kapasitesine ilişkin bir durumdan veya temerrüdünden kaynaklanmadığı belirtildi.

Hedef Portföy'ün faaliyetlerinin devamlılığı ve fonlarının ödeme gücü açısından herhangi bir likidite problemi bulunmadığı vurgulanan açıklamada, şirketin faaliyetlerini kesintisiz sürdürdüğü bildirildi.

Tasfiyesi gereken fonlara ilişkin sürecin Kurul tarafından belirlenecek esas ve yöntemler doğrultusunda yürütüleceği kaydedilen açıklamada, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunmasının temel öncelik olduğu belirtildi.

"Önceliğimiz yatırımcıların hak ve menfaatlerini korumaktır"

Atlas Portföy'den yapılan açıklamada, şirketin kurucusu ve yöneticisi olduğu 29 menkul kıymet fonu, 5 girişim sermayesi yatırım fonu ve 9 gayrimenkul fonu bulunduğu, bir emeklilik yatırım fonunun da portföy yönetiminin gerçekleştirildiği aktarıldı.

Tasfiyesi açıklanan fonlara ilişkin sürecin mevzuat, SPK tarafından belirlenecek esas ve yöntemler ile fon bilgilendirme dokümanları doğrultusunda, yatırımcı menfaati gözetilerek ve şeffaf şekilde yürütüleceği vurgulandı.

Açıklamada, "Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz 43 fondan 16'sının tasfiye sürecinde kurumumuz saklamacı kuruluş işbirliğinde SPK'nin talimatlarına uygun hareket edilecektir. Önceliğimiz yatırımcıların hak ve menfaatlerini korumaktır." denildi.

"İzin verilmesi halinde tüm yatırımcılarımızın talepleri derhal karşılanacaktır"

A1 Capital Portföy'den yapılan açıklamada, SPK kararı kapsamında şirketin TEFAS'ta işlem gören fonlarının alım ve satım işlemlerinin durdurulduğu hatırlatıldı.

Sürecin mevzuat, SPK tarafından belirlenecek esas ve yöntemler ile fon bilgilendirme dokümanları doğrultusunda yürütüleceği, yatırımcıların menfaat ve haklarının korunmasının temel öncelik olduğu vurgulandı.

Açıklamada, şirketin karara uyum için gereken adımları attığı belirtilerek, şirketin likidite açısından herhangi bir sıkıntısının bulunmadığı ve SPK tarafından gerekli izinlerin verilmesi halinde yatırımcıların taleplerinin derhal karşılanacağı bildirildi.

"Temel önceliğimiz yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması"

Pardus Portföy Yönetimi AŞ'den yapılan açıklamada, tasfiyesi açıklanan fonlara ilişkin sürecin mevzuat, SPK tarafından belirlenecek esas ve yöntemler ile fon bilgilendirme dokümanları doğrultusunda yürütüleceği, yatırımcıların menfaat ve haklarının korunmasının temel öncelik olduğu bildirildi.

Şirketin karara uyum için gereken adımları attığı aktarılan açıklamada, şirketin likidite açısından herhangi bir sıkıntısının bulunmadığı ve gerekli izinlerin verilmesi halinde yatırımcıların taleplerinin karşılanacağı belirtildi.

"Yatırımcıların sorularını iletebileceği iletişim kanalları açık"

Tera Portföy'den yapılan açıklamada ise SPK'nin kararı kapsamında şirketin 5 yatırım fonunda TEFAS alım-satım işlemlerinin durdurulduğu ve söz konusu fonlar için Kurul tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde tasfiye sürecinin öngörüldüğü bildirildi.

Sürecin mevzuat, fon bilgilendirme dokümanları ve SPK tarafından belirlenecek yöntem doğrultusunda, yatırımcıların hak ve menfaatleri korunarak yürütüleceği belirtilen açıklamada, kararın yalnızca belirtilen fonlarla sınırlı olduğu, diğer Tera Portföy fonları ile Tera Grubu bünyesindeki diğer finansal kuruluşların faaliyetlerinin karardan doğrudan etkilenmediği aktarıldı.

Şirketin operasyon, yatırımcı ilişkileri ve portföy yönetimi birimlerinin faaliyetlerini sürdürdüğü, yatırımcıların sorularını iletebileceği iletişim kanallarının açık olduğu kaydedilen açıklamada, sürecin düzenleyici kurumlarla işbirliği ve koordinasyon içinde yürütüleceği vurgulandı.

Kaynak: AA
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