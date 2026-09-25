SPK, OZATD'de 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu, 5 kişinin lisansını iptal edecek - Son Dakika
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SPK, OZATD'de 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu, 5 kişinin lisansını iptal edecek

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), OZATD pay piyasasındaki işlemler nedeniyle 11 kişi hakkında suç duyurusu kararı verdi. Kurul ayrıca 11 gerçek kişi ve 2 tüzel kişiye iki yıl işlem yasağı getirdi; suç duyurusu kararı verilen 5 kişinin lisansları bu süre boyunca iptal edilecek.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ (OZATD) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

SPK haftalık bültenine göre Kurul, OZATD pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 11 kişi hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesi çerçevesinde suç duyurusunda bulundu.

Kurul, ayrıca OZATD pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde sorumluluğu bulunan 11 gerçek kişi ile 2 tüzel kişiye Borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda iki yıl işlem yapma yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.

Ayrıca haklarında suç duyurusu kararı verilen 5 kişinin sahip oldukları tüm lisansların işlem yapma yasağı süresince iptaline karar verildi.

Kaynak: AA
Sermaye Piyasası KuruluEkonomiFinansSon Dakika

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