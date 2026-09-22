SPK, pay geri alımlarında toplam bedel üst sınırını ikinci duyuruya kadar askıya aldı

SPK, pay geri alımlarında toplam bedel üst sınırını ikinci duyuruya kadar askıya aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), pay geri alımlarına ilişkin yeni bir ilke kararı yayımladı. Kararla, ikinci bir duyuruya kadar geri alınan payların toplam bedeline ilişkin üst sınırın uygulanmayacağı bildirildi.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), pay geri alımlarında geri alınan payların toplam bedeline ilişkin üst sınırın uygulanmayacağını duyurdu.
SPK, pay geri alımlarına ilişkin ilke kararı yayımladı.
Kararda, ikinci bir duyuruya kadar pay geri alımlarında geri alınan payların toplam bedeline ilişkin üst sınırın uygulanmamasına karar verildiği bildirildi.
Kaynak: AA
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