SPK, Şirketlerin Sermaye Artırımı ve Borçlanma İhracı Başvurularını Onayladı - Son Dakika
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Ekonomi

SPK, Şirketlerin Sermaye Artırımı ve Borçlanma İhracı Başvurularını Onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 3 şirketin bedelsiz sermaye artırımı, 7 şirketin de borçlanma aracı ihracı başvurusuna onay verdi. SPK ayrıca, MT Portföy Yönetimi AŞ'nin fonlarının yanı sıra West and East Global Kitle Fonlama Platformu AŞ'nin kitle fonlama platformu kuruluşuna izin verdi. Ayrıca, Tera Yatırım Bankası AŞ'ye portföy saklama hizmeti verme yetkisi ve Başkent Menkul Değerler AŞ'ye kısmi yetkili aracı kurum statüsü verildi. SPK, bazı şirketlere idari para cezaları uygularken, suç duyurularında bulundu ve internet üzerinden kaldıraçlı işlem yaptıran 54 internet sitesinin erişiminin engellenmesine karar verdi.

26.07.2024 00:49
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 3 şirketin bedelsiz sermaye artırımı, 7 şirketin de borçlanma aracı ihracı başvurusuna onay verdi.

SPK'nin haftalık bültenine göre, Kurul, Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 1 milyar 920 milyon lira, Inveo Yatırım Holding AŞ'nin 760 milyon lira ve Lider Faktoring AŞ'nin 304 milyon 560 bin liralık bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

Garanti Faktoring AŞ'nin 7 milyar 375 milyon lira, VDF Filo Kiralama AŞ'nin 1 milyar 450 milyon lira, Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi AŞ'nin 5 milyar lira, Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret AŞ'nin 1 milyar 200 milyon lira, Opet Petrolcülük AŞ'nin 3 milyar lira, Bilkom Bilişim Hizmetleri AŞ'nin 1 milyar 850 milyon lira ve Borlease Otomotiv AŞ'nin 300 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusuna onay verildi.

Kurul, MT Portföy Yönetimi AŞ Değişken Şemsiye Fon, MT Portföy Yönetimi AŞ Hisse Senedi Şemsiye Fonu, MT Portföy Yönetimi AŞ Para Piyasası Şemsiye Fonu ve MT Portföy Yönetimi AŞ Serbest Şemsiye Fonlarının yanı sıra West and East Global Kitle Fonlama Platformu AŞ'nin kitle fonlama platformu kuruluşuna izin verilmesi talebini olumlu karşıladı.

Tera Yatırım Bankası AŞ'nin Kurulun "Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde portföy saklama hizmeti vermek üzere yetkilendirilmesine karar verilirken, Başkent Menkul Değerler AŞ kısmi yetkili aracı kurum statüsü ile yetkilendirilerek, işlem aracılığı faaliyetinde bulunması ve sınırlı saklama hizmeti sunmasına izin verilmesi talebiyle yaptığı başvuru olumlu bulundu.

İdari para cezaları ve suç duyuruları

SPK, yaptığı inceleme sonucunda TFG İstanbul Menkul Değerler AŞ'ye 493 bin lira, Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik AŞ'ye 155 bin 567 lira, Invest AZ Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye 1 milyon 921 bin 326 lira idari para cezası uyguladı.

Yeşil Yatırım Holding AŞ'nin 8-22 Haziran 2021'de gerçekleştirilen sermaye artırımından elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin yapılan inceleme sonucunda, Yeşil Yatırım Holding AŞ ile 4 isme 2 milyon 24 bin lira, Özerden Ambalaj Sanayi AŞ hakkında pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak yapılan inceleme neticesinde de Erdem Petrol Ürünleri San. Paz. Ltd. Şti. ile 10 isme 106 milyon 484 bin lira idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Kurul, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan incelemeler sonucunda 10 gerçek kişi, 6 içerik sağlayıcı hakkında suç duyurusunda bulunulmasına hükmederken, 7 gerçek, 1 tüzel kişiye borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda 2 yıl süreyle işlem yapma yasağı getirdi.

Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 54 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verildi.

Kaynak: AA

Sermaye Piyasası Kurulu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SPK, Şirketlerin Sermaye Artırımı ve Borçlanma İhracı Başvurularını Onayladı - Son Dakika

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