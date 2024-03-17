SPK, şirketlerin tahvil ihraçlarının durdurulduğu iddialarını yalanladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), "Şirketlerin tahvil ihraçları durduruldu" iddialarını yalanladı.
SPK'nın sosyal medya hesabından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarının 'Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), şirketlerin tahvil ihracını durdurdu' yönündeki paylaşımları üzerine bir açıklama yapılması gerekli görülmüştür. Şirketlerin tahvil ihraçlarının durdurulması söz konusu olmayıp, iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Kurulumuz, şirketlerin ihtiyaçları ve taleplerini göz önüne alarak, başvuru dosyalarını sonuçlandırmaktadır. Son iki haftada 7 şirketin toplamda 200 milyon avro, 515 milyon ABD doları ve 5,7 milyar TL tutarında borçlanma tavanı içeren ihraç belgesi onaylanmıştır. Şirketlerin borçlanma araçlarına ilişkin bilgiler kurulumuzun haftalık bültenlerinde ve kurulumuzun sosyal medya hesaplarında paylaşılmaktadır" ifadelerine yer verildi. - ANKARA
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Şimdi bu huzur ve güven ortamında ben inanıyorum ki, Doğu ve Güneydoğu'nun büyüme hızı Türkiye ortalamasının üstünde olacak.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, geçen yıl itibariyle Türkiye ekonomisinin 1 trilyon 119 milyar dolar bir büyüklüğe ulaştığını belirterek, "Türkiye olarak yine son 21 yıla baktığımızda, ortalama yıllık büyüme hızımız yüzde 5.4 olmuş, dünyadan 1.8 puan daha yüksek büyümüşüz.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilerin kayıtlılık konusunda taahhütname vermesi gerektiğini belirterek, eğer bu yeterli olmazsa Çiftçi Kayıt Sistemi'ni zorunlu hale getireceklerini söyledi. Yumaklı ayrıca İzmir'de tamamlanması gereken Fetrek Çayı Islah Projesi'nin geciktiğini ve projenin Cumhur İttifakı Torbalı Belediye Başkan adayı Özgür Erman Çağlar tarafından tamamlanacağını ifade etti. Tarım ve Orman Bakanı ayrıca iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelerek Türkiye'nin tarımsal üretim hedefleri ve sektöre yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın Emekçileri İftar Programı'nda yaptığı konuşmada, emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 2-5 Nisan tarihleri arasında hesaplarına yatırılacağını açıkladı. Erdoğan, ayrıca emeklilerin bayram ikramiyelerinde yüzde 50 artış yapıldığını belirtti ve enflasyona karşı çalışanları ezdirmemek için çaba harcadıklarını vurguladı.
MÜSİAD Azerbaycan olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Reşad Cabirli yeniden başkan seçildi. Toplantı sonrasında iftar programı düzenlendi. Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Abdurrahman Uzun ve diğer önemli isimler katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın Emekçileri İftar Programı'nda yaptığı konuşmada, bu yıl emeklilerin bayram ikramiyelerinde yüzde 50 artış yapıldığını ve ikramiyelerin 2-5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını açıkladı.
MÜSİAD İzmir, gerçekleştirilen iftar etkinliğinde şehit ve gazi aileleri, yaşlılar evinde kalan büyükler ve öğrencileri ağırlarken, genç-yaşlı onlarca vatandaş iftar çadırında oruçlarını açtı.
Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ne zaman hesaplara yatacağı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Ramazan Bayramı ikramiyelerini 2 ila 5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesabına yatırmış olacağız'' diye konuştu.
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