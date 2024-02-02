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SPK, Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret AŞ pay piyasasında işlem yasağı uyguladı - Son Dakika
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Ekonomi

SPK, Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret AŞ pay piyasasında işlem yasağı uyguladı

SPK, Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret AŞ pay piyasasında işlem yasağı uyguladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret AŞ (YAYLA) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde ve sosyal medyada yer alan paylaşımlarında makul şüphe bulunması nedeniyle 2 kişiye işlem yasağı uyguladı. SPK, 2 kişiye 5 Şubat 2024 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdiğini açıkladı.

02.02.2024 21:11
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret AŞ (YAYLA) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde ve sosyal medyada yer alan paylaşımlarında makul şüphe bulunması nedeniyle 2 kişiye işlem yasağı uyguladı.

SPK bültenine göre Kurul, 2 kişiye 5 Şubat 2024 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdiğini açıkladı.

Kaynak: AA

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