"SPL elektronik lisanslama sınavları" Ankara'da yapılacak

Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu AŞ (SPL), çalışmalarını tamamlayarak yeni bir elektronik sınav merkezini Ankara'da devreye aldı ve lisanslama sınavlarına girecek adayların hizmetine sundu.

SPL, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda çalışan veya çalışacakların mesleki yeterliliklerini, bilgi ve becerilerini tespit etmek amacıyla lisanslama sınavları yapmak, mesleki yeterliliklerini gösterir lisans vermek, lisans sahibi kişilerin sicilini tutmak ve lisanslarla ilgili eğitim programları düzenlemekle yetkilendirilmiş olup 2011 yılında faaliyetlerine başladı.

Sunduğu tüm hizmetlerde dijital teknolojileri etkin şekilde kullanarak bir çok yeni uygulamayı hayata geçiren SPL, sermaye piyasası çalışanlarına katma değer sağlayan çözümler ve uygulamalar üzerine fark yaratan kuruluşlar arasında yer alıyor.

Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren ve Türkiye'de sermaye piyasalarının ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün yetiştirilmesine ve sürekli gelişiminin sağlanmasına lisanslama, sınav, sicil ve eğitim hizmetleri ile katkıda bulunan SPL çalışmalarını tamamlayarak yeni bir elektronik sınav merkezini Ankara'da devreye aldı ve lisanslama sınavlarına girecek adayların hizmetine sundu.

SPL Lisanslama, sınav ve sicil faaliyetleri yanında; lisans sahibi kişiler için zorunlu olan ve web tabanlı sunulan yenileme eğitimleri, sermaye piyasalarında aktif görevde bulunan veya bu alanlara ilgi duyan kişilere yönelik olarak sunulan mesleki gelişim eğitimleri, borsaya kote şirketler açısından alınması zorunlu olan ve yine web tabanlı olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ (MKK) ile ortak sunulan Elektronik Genel Kurul Sistemi Eğitimleri düzenliyor.

Sınav merkezlerinin yaygınlaşması bekleniyor

Bu kapsamda Ankara'da sınava girmek isteyen adaylar online ortamda SPL başvuru sistemi üzerinden başvurularını yapabilecek.

Lisanslama faaliyetleri kapsamında lisans belgeleri, faaliyet alanları ve ihtisas konularına göre farklılık göstermekte olup lisanslama sınavlarında başarılı olunması ve diğer lisans alma koşullarının sağlanması halinde alınabilecek 9 adet lisans türü bulunuyor.

Bu lisans türleri, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı, Gayrimenkul Değerleme Lisansı, Konut Değerleme Lisansı, Kredi Derecelendirme Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı ve Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Lisansı şeklinde.

30 Kasım'da açılışı yapılan SPL Sınav Merkezinde ilk sınav 1 Aralık tarihi ile gerçekleştirildi.

Ankara'da yeni elektronik sınav merkezinin devreye alınması ile adayların elektronik ortamda lisanslama sınavlarına erişiminin kolaylaşması, aynı zamanda sınav merkezlerine yenisi eklenerek sınav merkezlerinin yaygınlaşması bekleniyor.