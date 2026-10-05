Spor hisseleri 3. çeyrekte eridi, en fazla kaybı yüzde 22,5 ile Galatasaray yaşadı - Son Dakika
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Spor hisseleri 3. çeyrekte eridi, en fazla kaybı yüzde 22,5 ile Galatasaray yaşadı

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Spor endeksi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 18 düşerken Borsa İstanbul'daki spor şirketleri yatırımcıya kayıp yaşattı. En çok kaybettiren yüzde 22,5 ile Galatasaray olurken, Fenerbahçe eylül sonunda 14,6 milyar liralık piyasa değeriyle ilk sırada yer aldı.

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri yılın üçüncü çeyreğinde yatırımcısına kaybettirirken, bu dönemde spor endeksi de yüzde 18 geriledi.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, yılın üçüncü çeyreğinde spor endeksi yüzde 18 değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketlerinin performansına bakıldığında yılın üçüncü çeyreğinde yatırımcısına en fazla kaybettiren takım yüzde 22,5 ile Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımları oldu. Galatasaray'ı yüzde 21,3 ile Fenerbahçe Futbol AŞ, yüzde 12,1 ile Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği, yüzde 4,8 ile Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ takip etti.

Analistler, spor şirketlerinin Avrupa'daki performanslarının, sponsorluk anlaşmalarının ve Süper Lig'de aldıkları sonuçların hisse performansları üzerinde belirleyici olduğunu söyledi.

Yıl genelinde dalgalı bir seyir izledi

Spor şirketlerinin birinci ve ikinci çeyrekte sergiledikleri performanslara bakıldığında, birinci çeyrekte negatif, ikinci çeyrekte ise pozitif bir tablo ortaya çıktı. Spor endeksi yılın ilk çeyreğinde yüzde 16 değer kaybetti. Yılın ilk çeyreğinde Fenerbahçe hissesi yüzde 24,3, Trabzonspor hissesi yüzde 14, Beşiktaş hissesi yüzde 11, Galatasaray hissesi yüzde 9,5 geriledi.

Spor endeksi ikinci çeyrekte ise yüzde 5,3 değer kazandı. Bu dönemde Beşiktaş'ın hisseleri yüzde 14,5, Fenerbahçe'nin hisseleri yüzde 14,3 artarken, Galatasaray'ın hisseleri yüzde 2,9, Trabzonspor'un hisseleri yüzde 1 değer kaybetti.

En yüksek piyasa değerine Fenerbahçe sahip

Halka açık 4 spor şirketi arasında en yüksek piyasa değerine sahip olan Fenerbahçe, eylül ayını 14,6 milyar lira piyasa değeriyle tamamladı.

Fenerbahçe'yi 10,7 milyar lirayla Galatasaray, 6,9 milyar lirayla Beşiktaş ve 6 milyar lirayla Trabzonspor izledi.

Borsa İstanbul'da işlem gören 4 spor şirketinin haziran ve eylül kapanış fiyatları, getirileri ve piyasa değerleri şöyle:

Şirket2026 Haziran kapanış fiyatı (TL)2026 Eylül kapanış fiyatı (TL)Haziran sonuna göre fark (yüzde)Piyasa değeri (TL)
Beşiktaş1,661,58-4,86.900.000.000
Trabzonspor0,910,80-12,16.000.000.000
Fenerbahçe2,962,33-21,314.600.000.000
Galatasaray1,020,79-22,510.700.000.000

Kaynak: AA
Borsa İstanbulGalatasarayFenerbahçeEkonomiFinansEylülSporSon Dakika

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