Spor malzemeleri alanında faaliyet gösteren iki teşebbüse rekabet soruşturması açıldı - Son Dakika
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Spor malzemeleri alanında faaliyet gösteren iki teşebbüse rekabet soruşturması açıldı

14.03.2022 12:07
Spor malzemeleri alanında faaliyet gösteren iki teşebbüse rekabet soruşturması açıldı

Rekabet Kurulu, Olka Spor Malzemeleri Ticaret AŞ ve Marlin Spor Malzemeleri Ticaret AŞ hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Rekabet Kurulu, Olka Spor Malzemeleri Ticaret AŞ ve Marlin Spor Malzemeleri Ticaret AŞ hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, her iki teşebbüsün Türkiye distribütörlüğünü yaptığı ürünler için bayilerine yönelik uygulamalarıyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen ön araştırma Kurulca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak Olka Spor Malzemeleri Ticaret AŞ ve Marlin Spor Malzemeleri Ticaret AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Duyuruya göre, karar, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin Kanunu ihlal ettikleri, kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamını taşımıyor.

Yem soruşturmasında sözlü savunmalar alınacak

Öte yandan, yem üretimi ve satışı yapan 7 teşebbüsün ilgili Kanun'u ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi.

Sözlü savunma toplantısı, 12 Nisan'da saat 10.30'da yapılacak???????.

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Rekabet Kurulu, Araştırma, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Spor malzemeleri alanında faaliyet gösteren iki teşebbüse rekabet soruşturması açıldı - Son Dakika


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