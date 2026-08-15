Spot Doğal Gaz Fiyatı 17.162 Lira - Son Dakika
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Spot Doğal Gaz Fiyatı 17.162 Lira

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Spot doğal gaz piyasasında referans fiyat 17.162 lira olarak belirlendi, işlem hacmi düştü.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 162 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 3 milyon 312 bin 266 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 4 milyon 843 bin 735 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 162 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 193 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 20 lira 10 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 303 lira 90 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 76 milyon 170 bin 605 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 76 milyon 133 bin 692 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot Doğal Gaz Fiyatı 17.162 Lira - Son Dakika

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SON DAKİKA: Spot Doğal Gaz Fiyatı 17.162 Lira - Son Dakika
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