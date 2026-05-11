Spot Doğal Gaz Fiyatı 17 Bin 191 Lira

11.05.2026 14:18
Spot doğal gazda referans fiyat dün 17 bin 191 lira olarak belirlendi. İşlem hacmi 4,28 milyon lira.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 191 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 280 bin 559 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 4 milyon 369 bin 54 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 191 lira olarak belirlenirken gaz ticaret miktarı 249 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 50 lira 55 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 331 lira 45 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 131 milyon 781 bin 408 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 130 milyon 470 bin 950 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

