Spot Doğal Gaz Fiyatı Belirlendi

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 902 lira 4 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 15 milyon 532 bin 450 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 17 milyon 640 bin 317 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 902 lira 4 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 306 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 497 lira 14 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 306 lira 94 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 198 milyon 707 bin 547 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 198 milyon 503 bin 96 metreküp olarak kayıtlara geçti.