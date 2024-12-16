Spot Doğal Gaz Fiyatı Belirlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Spot Doğal Gaz Fiyatı Belirlendi

Dün spot doğal gazda 1000 metreküp fiyatı 12 bin 445 lira; işlem hacmi 9 milyon lira.

16.12.2024 14:47
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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 445 lira 36 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 9 milyon 90 bin 885 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 12 milyon 516 bin 541 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 445 lira 36 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 733 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 67 lira 63 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 823 lira 9 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 241 milyon 489 bin 706 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 241 milyon 285 bin 694 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

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