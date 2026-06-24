Spot Doğal Gaz Fiyatları Açıklandı

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 153 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 3 milyon 276 bin 223 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 4 milyon 596 bin 46 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 153 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 191 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 10 lira 65 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 295 lira 35 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 102 milyon 851 bin 272 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 102 milyon 849 bin 239 metreküp olarak kayıtlara geçti.