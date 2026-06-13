Spot Doğal Gaz Fiyatları Artış Gösterdi

?????? Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 191 lira 42 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 8 milyon 286 bin 271 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 5 milyon 802 bin 129 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 191 lira 42 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 482 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 50 lira 99 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 331 lira 85 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 115 milyon 941 bin 157 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 115 milyon 829 bin 416 metreküp olarak kayıtlara geçti.