Spot Doğal Gaz Fiyatları Artış Gösterdi - Son Dakika
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Spot Doğal Gaz Fiyatları Artış Gösterdi

27.06.2026 14:46
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Dün spot doğal gazın fiyatı 17 bin 124 lira, işlem hacmi ise 2.6 milyon lira olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 124 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 2 milyon 602 bin 848 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 2 milyon 36 bin 804 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 124 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 152 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 17 bin 980 lira 20 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 267 lira 80 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 97 milyon 827 bin 363 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 97 milyon 908 bin 203 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot Doğal Gaz Fiyatları Artış Gösterdi - Son Dakika

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