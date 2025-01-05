Spot Doğal Gaz Fiyatları Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Spot Doğal Gaz Fiyatları Arttı

Dün spot doğal gazda 1000 m³ fiyatı 12.486 TL, işlem hacmi ise 5.681.124 TL olarak belirlendi.

05.01.2025 14:46
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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 486 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 681 bin 124 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 3 milyon 729 bin 40 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 486 lira, gaz ticaret miktarı ise 455 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 110 lira 30 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 861 lira 70 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 228 milyon 91 bin 555 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 228 milyon 624 bin 406 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

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