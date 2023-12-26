Spot doğal gaz fiyatları belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 288 lira 7 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 24 milyon 695 bin 712 lira 50 kuruş oldu. Bu tutar, bir önceki gün 27 milyon 445 bin 604 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 288 lira 7 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 15 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 902 lira 47 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 673 lira 67 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 210 milyon 981 bin 548 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 209 milyon 776 bin 100 metreküp olarak kayıtlara geçti.