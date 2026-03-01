Spot Doğal Gaz Fiyatları Belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 14 bin 584 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 6 milyon 781 bin 560 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 6 milyon 165 bin 468 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 584 lira olarak tespit edilirken gaz ticaret miktarı 465 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 313 lira 20 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 854 lira 80 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 213 milyon 863 bin 815 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 214 milyon 26 bin 95 metreküp olarak kayıtlara geçti.