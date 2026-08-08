Spot Doğal Gaz Fiyatları Belirlendi - Son Dakika
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Spot Doğal Gaz Fiyatları Belirlendi

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Dün spot doğal gazda referans fiyat 17 bin 90 lira, işlem hacmi 1.5 milyon lira olarak kaydedildi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 90 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 1 milyon 503 bin 920 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 4 milyon 651 bin 20 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 90 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 88 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 17 bin 944 lira 50 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 235 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 103 milyon 659 bin 809 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 103 milyon 688 bin 451 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot Doğal Gaz Fiyatları Belirlendi - Son Dakika

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