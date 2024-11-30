Spot Doğal Gaz Fiyatları Güncellendi

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 663 lira 62 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 10 milyon 458 bin 250 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 13 milyon 549 bin 871 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 663 lira 62 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 826 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 296 lira 80 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 30 lira 44 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 248 milyon 628 bin 460 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 249 milyon 61 bin 762 metreküp olarak kayıtlara geçti.