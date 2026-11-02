Spot doğal gaz piyasasında dün işlem hacmi 4 milyon 524 bin 450 lira oldu

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 20 bin 850 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 524 bin 450 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 4 milyon 146 bin 850 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 20 bin 850 lira olarak tespit edilirken gaz ticaret miktarı 217 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 21 bin 892 lira 50 kuruş, satış fiyatı ise 19 bin 807 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 146 milyon 622 bin 802 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 146 milyon 650 bin 238 metreküp olarak kayıtlara geçti.