Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 167 Lira 20 Kuruş

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 167 lira 20 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 3 milyon 621 bin 220 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 8 milyon 997 bin 280 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 167 lira 20 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 356 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 675 lira 56 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 658 lira 84 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 210 milyon 731 bin 805 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 211 milyon 82 bin 814 metreküp olarak kayıtlara geçti.