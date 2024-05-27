Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 260 Lira 73 Kuruş

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 260 lira 73 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 14 milyon 888 bin 134 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 12 milyon 678 bin 60 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 260 lira 73 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 451 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 773 lira 77 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 747 lira 69 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 78 milyon 649 bin 74 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 77 milyon 592 bin 182 metreküp olarak kayıtlara geçti.