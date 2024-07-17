Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 296 Lira 44 Kuruş - Son Dakika
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Ekonomi

Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 296 Lira 44 Kuruş

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 296 lira 44 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 6 milyon 363 bin 151 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 24 milyon 568 bin 218 lira olarak açıklanmıştı. Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 296 lira 44 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 620 bin metreküp oldu. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 811 lira 26 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 781 lira 62 kuruş olarak belirlendi. Türkiye'ye dün 112 milyon 523 bin 912 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 113 milyon 464 bin 697 metreküp olarak kayıtlara geçti.

17.07.2024 14:41
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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 296 lira 44 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 6 milyon 363 bin 151 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 24 milyon 568 bin 218 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 296 lira 44 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 620 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 811 lira 26 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 781 lira 62 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 112 milyon 523 bin 912 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 113 milyon 464 bin 697 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 296 Lira 44 Kuruş - Son Dakika

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SON DAKİKA: Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 296 Lira 44 Kuruş - Son Dakika
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