Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 390 Lira 15 Kuruş

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 390 lira 15 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 16 milyon 175 bin 734 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 9 milyon 768 bin 959 lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 390 lira 15 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 557 bin metreküp oldu.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 909 lira 66 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 870 lira 64 kuruş olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 218 milyon 842 bin 627 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 218 milyon 344 bin 296 metreküp olarak kayıtlara geçti.
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Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, binlerce kişiye ekmek kapısı olacak Nazilli 2. Organize Sanayi Bölgesi için yer tespitinin yapıldığını müjdeledi. Nazilli'de 20 bin kişiye istihdam sağlaması öngörülen ve Sümerbank'ın 5 katı büyüklüğünde bir alana kurulacak olan 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin yer tespiti yapıldı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama'yı makamında ağırladı. Büyükelçi Purnama'ya kentteki fosil sergisi gezdirildi ve Türkiye ile Endonezya arasındaki ticaretin arttırılması hedeflendi.
Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık, ilçe ekonomisine önemli bir katkı sağlayan Deniz Tekstil işletmesini Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile birlikte ziyaret etti. İki başkan, atölyenin önemine vurgu yaparak çalışanlara kolaylıklar diledi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine ziyarette bulundu. Aydın, AK Parti Gölbaşı Seçim İrtibat Bürosu'nu ve Balkar Beldesi Seçim İrtibat Bürosu'nu ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.
Kırgızistan'da Toktogul ve Uç-Korgon hidroelektrik santrallerinde yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle enerji tüketimine sınırlama getirildi. Ülkede enerji açığı olduğu için elektrik kullanımı kısıtlanacak ve programlanmış elektrik kesintileri yapılacak. Kırgızistan Cumhurbaşkanı, enerji tesislerindeki sorunlara dikkat çekerek, enerji sektörünü düzeltmek için çalıştıklarını belirtti. Ülkede enerji ihtiyacı her geçen yıl artarken, hidroelektrik santrallerinin eksikliği nedeniyle enerji ithal ediliyor.
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TSO) Karadeniz Bölgesi koordinatörlüğünü yürüttüğü Avrupa İşletmeler Ağı (AİA) Karadeniz Projesi kapsamında Amasya, Tokat, Ordu ve Samsun'da 'Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri' düzenlendi. Seminerlerde dış ticaret konusunda uzman eğitmen Hakan Akın katılımcılarla deneyimlerini paylaştı. AİA Karadeniz Projesi, KOBİ'lerin rekabet güçlerini artırarak yurt dışı pazarlarına açılmalarına destek olmayı amaçlamaktadır.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda Bursa'da düzenlenen Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri etkinliği, gençlerin ilgisiyle başladı. Kamu kurum ve kuruluşlarının stantlarında görevlendirilen uzmanlar, gençlere sunulan destekleri anlattı. Etkinlikle gençlerin eğitim, staj, kariyer ve girişimcilik fırsatlarından faydalanmaları amaçlanıyor. Üniversiteli gençler etkinliğe öğrenci kimlikleriyle ücretsiz olarak katılabilecek.
Çin'in toplam mal ithalat ve ihracatı, 2024 yılının ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,7 artış gösterdi. Ocak-Şubat döneminde ülkenin mal dış ticareti 6,61 trilyon yuan olarak gerçekleşti. İhracat yıllık yüzde 10,3 artarken, ithalat yüzde 6,7 artış gösterdi. Çin, bu dönemde ithalat ve ihracatın tarihi bir zirveye ulaştığını ve beşinci ayda da yıllık bazda büyüme kaydettiğini açıkladı.
Çanakkale İl Özel İdaresi, Vali İlhami Aktaş'ın katılımıyla 2024 yılı asfalt sezonunun açılışını gerçekleştirdi. Açılış programına Vali Aktaş, İl Genel Meclis Başkanı Nejat Önder ve diğer yetkililer katıldı. Vali Aktaş, yol çalışmalarının devam ettiği ekiplere teşekkür ederek, vatandaşların yaşam standartlarını arttırmak için çalışmalara devam edileceğini belirtti.
Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve Havza OSB Müdürü Hasbi Altuntaş, inşası tamamlanan süt ürünleri fabrikasında incelemelerde bulundu. Fabrikanın mayıs ayında üretime geçeceği ve yaklaşık 100 kişiye istihdam sağlayacağı belirtildi. Kurulan fabrikanın bölge ekonomisine katkı sağlayacağı vurgulandı.
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