Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 390 Lira 15 Kuruş - Son Dakika
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Ekonomi

Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 390 Lira 15 Kuruş

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 390 lira 15 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 16 milyon 175 bin 734 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 9 milyon 768 bin 959 lira olarak açıklanmıştı. Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 390 lira 15 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 557 bin metreküp oldu. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 909 lira 66 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 870 lira 64 kuruş olarak belirlendi. Türkiye'ye dün 218 milyon 842 bin 627 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 218 milyon 344 bin 296 metreküp olarak kayıtlara geçti.

07.03.2024 15:01
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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 390 lira 15 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 16 milyon 175 bin 734 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 9 milyon 768 bin 959 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 390 lira 15 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 557 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 909 lira 66 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 870 lira 64 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 218 milyon 842 bin 627 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 218 milyon 344 bin 296 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 390 Lira 15 Kuruş - Son Dakika

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SON DAKİKA: Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 390 Lira 15 Kuruş - Son Dakika
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