Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 302 Lira 69 Kuruş - Son Dakika
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Ekonomi

Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 302 Lira 69 Kuruş

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 302 lira 69 kuruş olarak belirlendi. Piyasada işlem hacmi 33 milyon 823 bin 820 lira olarak gerçekleşti. Türkiye'ye 112 milyon 798 bin 399 metreküp doğal gaz girişi sağlandı.

15.07.2024 14:13
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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 302 lira 69 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 33 milyon 823 bin 820 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 14 milyon 222 bin 942 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 302 lira 69 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 290 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 817 lira 82 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 787 lira 56 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 112 milyon 798 bin 399 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 110 milyon 65 bin 388 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 302 Lira 69 Kuruş - Son Dakika

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SON DAKİKA: Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 302 Lira 69 Kuruş - Son Dakika
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