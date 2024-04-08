Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 41 Lira 63 Kuruş

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 41 lira 63 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 17 milyon 48 bin 746 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 9 milyon 293 bin 190 lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 41 lira 63 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 717 bin metreküp oldu.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 543 lira 71 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 539 lira 55 kuruş olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 89 milyon 661 bin 219 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 89 milyon 110 bin 334 metreküp olarak kayıtlara geçti.
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Akenerji, sera gazı emisyon yoğunluğunu 2017 yılını baz alarak 2030 itibariyle yüzde 50 oranında azaltmayı hedeflediğini açıkladı. Şirket ayrıca karbon ayak izini azaltma, tek kullanımlık plastiklerin santrallerinden kaldırılması, su kaynaklarının etkin kullanımı ve iş sağlığı güvenliği alanlarında iyileştirmeler yapmayı hedefliyor.
Muş'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla kurulan pazarda hareketlilik yaşanıyor. Belediye Meydanı ve PTT Caddesi yakınında kurulan pazarda vatandaşlar, bayram eksiklerini tamamlamak için tezgahlarda satışa sunulan ürünleri inceleyerek alışveriş yapıyor. Esnaf ise pazarda kıyafetler gibi çeşitli ürünleri satışa sunarak vatandaşların ilgisini çekiyor.
Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, milletimize, şehrimize, İslam alemine ve insanlığa mutluluk ile huzur getirmesini temenni etti. Kesikbaş, bayramın birlik ve beraberlik bağlarının güçlenmesi için en güzel vesile olduğunu vurguladı.
MÜSİAD Antalya Şube Başkanı Ali Akçay ve yönetimi, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ü tebrik etmek için ziyarette bulundu. Akçay, iş birliği ve hizmet odaklı çalışmanın önemine vurgu yaparken, Kocagöz ise kalıcı eserler bırakmayı hedeflediklerini belirtti.
Aydın'ın Germencik ilçesinde Perşembe günleri kurulan semt pazarı bu haftaya özel 9 Nisan Salı günü kurulacak. Pazarda, bayramlık alışverişlerini yapmak isteyenler çeşitli ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, vatandaşların rahat ve huzurlu bir bayram geçirmesi için gerekli tüm önlemlerin alındığını belirterek 'iyi bayramlar' dileğinde bulundu.
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