Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 449 Lira Oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 449 Lira Oldu

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 449 lira 48 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 20 milyon 326 bin 700 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 24 milyon 228 bin 942 olarak açıklanmıştı. Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 449 lira 48 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 963 bin metreküp oldu. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 980 lira, satış fiyatı ise 9 bin 927 lira 1 kuruş olarak belirlendi. Türkiye'ye dün 90 milyon 345 bin 720 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 89 milyon 247 bin 242 metreküp olarak kayıtlara geçti.

30.06.2024 14:25
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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 449 lira 48 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 20 milyon 326 bin 700 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 24 milyon 228 bin 942 olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 449 lira 48 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 963 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 980 lira, satış fiyatı ise 9 bin 927 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 90 milyon 345 bin 720 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 89 milyon 247 bin 242 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 449 Lira Oldu - Son Dakika

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