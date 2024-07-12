Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 473 Lira 85 Kuruş

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 473 lira 85 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 23 milyon 764 bin 800 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 16 milyon 338 bin 150 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 473 lira 85 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 280 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 997 lira 54 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 950 lira 16 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 106 milyon 66 bin 295 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 105 milyon 377 bin 147 metreküp olarak kayıtlara geçti.