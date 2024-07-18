Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 457 Lira 19 Kuruş - Son Dakika
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Ekonomi

Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 457 Lira 19 Kuruş

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 457 lira 19 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 8 milyon 390 bin 360 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 6 milyon 363 bin 151 lira olarak açıklanmıştı. Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 457 lira 19 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 809 bin metreküp oldu. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 980 lira 5 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 934 lira 33 kuruş olarak belirlendi. Türkiye'ye dün 137 milyon 49 bin 92 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 137 milyon 106 bin 399 metreküp olarak kayıtlara geçti.

18.07.2024 15:49
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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 457 lira 19 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 8 milyon 390 bin 360 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 6 milyon 363 bin 151 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 457 lira 19 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 809 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 980 lira 5 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 934 lira 33 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 137 milyon 49 bin 92 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 137 milyon 106 bin 399 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 457 Lira 19 Kuruş - Son Dakika

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SON DAKİKA: Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 457 Lira 19 Kuruş - Son Dakika
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