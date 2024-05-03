Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 550 Lira - Son Dakika
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Ekonomi

Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 550 Lira

Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 550 Lira

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 550 lira olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, işlem hacmi 11 milyon 650 bin 600 lira oldu. Piyasada dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 77 lira 50 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 22 lira 50 kuruş olarak belirlendi. Türkiye'ye 123 milyon 47 bin 394 metreküp doğal gaz girişi sağlandı.

03.05.2024 14:23
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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 550 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 11 milyon 650 bin 600 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 18 milyon 188 bin 778 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 550 lira, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 109 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 77 lira 50 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 22 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 123 milyon 47 bin 394 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 122 milyon 750 bin 699 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 550 Lira - Son Dakika

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