Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 595 Lira

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 595 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 702 bin 395 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 3 milyon 908 bin 855 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 595 lira, gaz ticaret miktarı ise 444 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 124 lira 75 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 65 lira 25 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 110 milyon 823 bin 484 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 111 milyon 405 bin 432 metreküp olarak kayıtlara geçti.